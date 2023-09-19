«Семак стал ещё одним тренером, который не раскрыл уже не юное дарование». Зарема – о Бакаеве

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о возможном трансфере Зелимхана Бакаева из «Зенита» в команду ОАЭ.

Она вспомнила, как четыре года назад российский полузащитник высказывался о том, что уровень Квинси Промеса не является для него предельным. На тот момент Бакаев выступал за московский «Спартак». Также Зелимхан говорил о том, что не считает Виктора Мозеса новым Марадоной.

«Вот и Семак стал ещё одним тренером, который не раскрыл уже не юное дарование. Кто теперь не потолок: Клаудиньо? Или Вендел тоже не Марадона? Получается, что лучшим тренером для Бакаева стал Кононов, а лучшим клубом — тульский «Арсенал», — заявила Салихова в интервью Metaratings.ru.

Ранее источник сообщал, что в трансфере 27-летнего российского полузащитника заинтересована команда из Катара и два клуба — из ОАЭ. По информации издания «Спорт-Экспресс» Зелимхан Бакаев в ближайшее время подпишет соглашение с эмиратской командой «Аль-Вахда».