«ПСЖ» – «Боруссия» Д: во сколько игра Лиги чемпионов, где смотреть матч

19 сентября в 22:00 (мск) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» проведёт домашний матч против дортмундской «Боруссии».

Игра состоится на стадионе «Парк-де-Пренс». Главным арбитром встречи назначен Хесус Хиль Мансано (Испания).

Посмотреть встречу «ПСЖ» – «Боруссия» Д можно в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ».

По итогам первых пяти туров Лиги 1 парижане занимают только пятое место с 8 очками в активе. «Шмели» после четырех туров Бундеслиги располагаются на седьмой строчке чемпионата Германии с 8 баллами.