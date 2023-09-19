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«ПСЖ» – «Боруссия» Д: во сколько игра Лиги чемпионов, где смотреть матч

Встреча начнется в 22:00 (мск).
19 сентября 2023 11:02
автор: Виталий Овсянников

19 сентября в 22:00 (мск) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» проведёт домашний матч против дортмундской «Боруссии».

Игра состоится на стадионе «Парк-де-Пренс». Главным арбитром встречи назначен Хесус Хиль Мансано (Испания).

Посмотреть встречу «ПСЖ» – «Боруссия» Д можно в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ».

По итогам первых пяти туров Лиги 1 парижане занимают только пятое место с 8 очками в активе. «Шмели» после четырех туров Бундеслиги располагаются на седьмой строчке чемпионата Германии с 8 баллами.

источник: «Советский спорт»
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