«Зенит» был близок к подписанию нападающего сборной Уругвая

Уругвайский нападающий Факундо Торрес, выступающий за американский «Орландо Сити», мог перейти в санкт-петербургский «Зенит».

Об этом сегодня, 19 сентября, сообщил агент вингера Эдгардо Ласальвия.

Согласно информации источника, российский клуб был близок к покупке уругвайца, но трансфер сорвался. По слухам причиной срыва была СВО, но агент опроверг эту информацию.

«Теоретически мы были близки к тому, чтобы трансфер Торреса в «Зенит» состоялся. Но официальное предложение клуб не делал. Информация о причине отказа не является правдой. Проблема была в другом», — заявил Ласальвия в интервью Sport24.

В текущем сезоне МЛС Факундо Торрес стал автором 12 забитых голов. Также ему удалось оформить три результативные передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего вингера составляет 14 млн евро.