«ЦСКА готов, но пока не сложилось». Федотов — о возможном уходе Чалова

Российский специалист Владимир Федотов, в настоящий момент возглавляющий московский ЦСКА, прокомментировал потенциальный уход из армейского клуба форварда Фёдора Чалова.

«Он выходит на футбольное поле и показывает свой уровень и мастерство. Для него важно расти как футболист. Понимаю, есть другой уровень, и каждый игрок хочет его ощутить. Отпустим ли, если зимой будет достойное предложение? Как показывает практика — к этому нужно быть готовым. Мы готовы, но пока не сложилось», — цитирует Федотова в интервью Sport24.

На счету Чалова пять забитых мячей и одна результативная передача в восьми турах РПЛ. 25-летний форвард является воспитанником ЦСКА. Сезон-2021/2022 он проводил в аренде в составе швейцарского «Базеля». Он является обладателем Кубка и Суперкубка России. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.