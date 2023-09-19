Рафаэль Надаль заявил о желании стать президентом «Реала»

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил, что был бы не против занять руководящую должность в мадридском «Реале».

«Если вы спросите меня, хочу ли я этого, то, конечно, хочу, почему бы и нет? Но это еще не все… Я думаю, этого не будет. Мы и так очень хороши. Сейчас у нас отличный президент, и я не думаю, что «Реал» нуждается во мне, но мы никогда не знаем, что может случиться в будущем. Сегодня я не могу поднимать этот вопрос», — цитирует Надаля El Mundo Deportivo.

Добавим, Флорентино Перес занимает должность президента «Реала» с 2009 года. За это время «сливочные» стали пятикратными обладателями Лиги чемпионов, четырехкратными чемпионами Испании и трехкратными триумфаторами национального Кубка.