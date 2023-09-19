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Матыцин высказался о призыве Карпина уезжать из РПЛ

Чиновник заявил, что неспокойно к этому относится.
19 сентября 2023 12:22
автор: Степан Шереметьев

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал заявление главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, который дал совет игрокам уезжать играть за границу при возможности.

«Я неспокойно к этому отношусь. Отечественный футбол, во всяком случае длительный промежуток времени, был очень успешным. У нас есть хорошие тренерские школы, для этого есть возможности, созданные здесь», — приводит слова Матыцина «СЭ».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований из-зя тяжелой политической ситуации в мире.

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