Матыцин высказался о призыве Карпина уезжать из РПЛ

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал заявление главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, который дал совет игрокам уезжать играть за границу при возможности.

«Я неспокойно к этому отношусь. Отечественный футбол, во всяком случае длительный промежуток времени, был очень успешным. У нас есть хорошие тренерские школы, для этого есть возможности, созданные здесь», — приводит слова Матыцина «СЭ».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований из-зя тяжелой политической ситуации в мире.