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Фердинанд раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед»

Английский клуб неудачно начал новый сезон.
19 сентября 2023 12:43
автор: Степан Шереметьев

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подверг критике руководство «красных дьяволов» за то, что оно не вникло в слова бывшего тренера команды Ральфа Рангника, говорившего о её плохом состоянии.

«Комментарии Ральфа Рангника перед уходом были примерно такими: «Этому клубу не нужны лекарства, этому клубу нужна операция на открытом сердце». Никто не посмотрел на этот комментарий и не подумал: «Позвольте мне вникнуть в это». Это показывает, что ни один человек не собирается решать проблему», – приводит слова Фердинанда The Sun.

Напомним, после пяти туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 6 очков и на текущий момент занимает 13-е место в чемпионате.

источник: The Sun
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