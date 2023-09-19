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«Ньюкасл» нарушил регламент УЕФА и может быть наказан за это

Клубу АПЛ грозит штраф.
19 сентября 2023 12:56
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 19 сентября, The Sun сообщил о том, что английский «Ньюкасл» нарушил регламент УЕФА и может быть наказан за это.

Отмечается, что из-за плохих погодных условий «сороки» вылетели в Милан на матч Лиги чемпионов на 2 часа и 20 минут позднее положенного.

В результате пресс-конференция наставника «Ньюкасла» Эдди Хау началась в 21:00, хотя регламент УЕФА требует, чтобы она проходила в период с 12:00 до 20:00 по местному времени. «Сороки» не согласовали своё опоздание с УЕФА, поэтому команде штраф.

Напомним, сегодня, 19 сентября, «Ньюкасл» проведет гостевой матч против «Милана» в групповом этапе Лиги чемпионов.

источник: The Sun
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