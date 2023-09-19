Сегодня, 19 сентября, спортивные инсайдеры Кристиан Фальк и Фабрицио Романо сообщили о том, что новым главным тренером сборной Германии станет Юлиан Нагельсман.

Согласно информации источников, Немецкий футбольный союз близок к подписанию контракта с 36-летним экс-наставником «Баварии».

10 сентября DFB отправил в отставку Ханса Флика. 58-летний специалист возглавлял национальную команду Германии с августа 2021 года. Под его руководством немецкие футболисты проиграли четыре из пяти последних матчей.

36-летний Нагельсман был отправлен в отставку с поста тренера «Баварии» в марте 2023 года. Сборная Германии гарантированно выступит на чемпионате Европы 2024 года, так как турнир пройдёт в этой стране.

Ранее сообщалось, что Немецкий футбольный союз планирует предложить Нагельсману соглашение до ЧМ-2026.