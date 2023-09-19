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Агент Миранчука назвал реальный срок контракта Алексея с «Аталантой»

Данные Transfermarkt оказались ошибочны.
19 сентября 2023 13:44
автор: Степан Шереметьев

Футбольный агент Вадим Шпинев рассказал о реальном сроке контракта своего клиента, российского полузащитника Алексея Миранчука, с итальянской «Аталантой». По данным портала Transfermarkt, соглашение Миранчука с «Аталантой» заканчивается летом 2024 года.

«Информация о том, что контракт Алексея с «Аталантой» заканчивается следующим летом — неправильная. У него два сезона. Transfermarkt — своеобразная информационная база, она подчас говорит те вещи, которые не соответствуют действительности», — приводит слова агента «Спорт День за Днем».

Напомним, что ближайший матч «Аталанта» проведет дома против польского «Ракува» в Лиге Европы в четверг, 21 сентября.

источник: «Спорт день за днем»
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