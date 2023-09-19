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Стала известна заработная плата Нагельсмана в сборной Германии

По данным СМИ он будет зарабатывать 400 тыс. евро в месяц.
19 сентября 2023 13:48
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 19 сентября, журналист Bild Кристиан Фальк сообщил о размере зарплаты Юлиана Нагельсмана в сборной Германии.

Согласно данным источника, экс-наставник «Баварии» будет зарабатывать 400 тыс. евро в месяц. Ранее сообщалось, что ближайшее время 36-летний специалист возглавит немецкую сборную.

Напомним, 10 сентября Немецкий футбольный союз отправил в отставку Ханса Флика. 58-летний специалист возглавлял национальную команду Германии с августа 2021 года. Под его руководством немецкие футболисты проиграли четыре из пяти последних матчей.

36-летний Нагельсман был отправлен в отставку с поста тренера «Баварии» в марте 2023 года. Сборная Германии гарантированно выступит на чемпионате Европы 2024 года, так как турнир пройдёт в этой стране.

источник: Bild
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