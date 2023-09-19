Нападающий «Динамо» Тюкавин рассказал, как изменилась его жизнь после женитьбы

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин объяснил, каким образом женитьба повлияла на его жизнь и футбольную карьеру.

В июне 2023 года 21-летний футболист женился на Алене Шабуровой, которая является дочерью шестикратному чемпиона мира по хоккею с мячом Сергею Шабурову.

«Жизнь после этого вообще никак не изменилась. Все то же самое. Просто официальный брак и все. Есть мнение, что после свадьбы у футболиста идет спад в игре? Не думаю об этом», – приводит слова Тюкавина Sport24.ru.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне за команду Марцела Лички он провёл десять матчей, отметился тремя забитыми голами и отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет семь миллионов евро.