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«Краснодар» – «Динамо»: команды объявили стартовые составы на матч Кубка России

Встреча начнется в 15:00 (мск).
«Краснодар» – «Динамо»: команды объявили стартовые составы на матч Кубка России
19 сентября 2023 14:11
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК «Краснодар»

19 сентября в 15:00 (мск) в матче 4-го тура группового этапа Кубка России «Краснодар» проведёт домашний матч против московского «Динамо».

Команды объявили стартовые составы.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Алонсо, Арутюнян, Эктов, Ленини, Ахметов, Баньяц, Мозес, Сперцян, Кокшаров.

«Динамо»: Лещук, Кутицкий, Фернандес, Бальбуэна, Бессмертный, Лаксальт, Бителло, Лесовой, Карраскаль, Гладышев, Грулев.

По итогам первых трех туров Кубка России «быки» набрали только три очка и располагаются на третьем месте в своей группе. «Динамо» с четырьмя баллами занимает вторую строчку.

источник: «Советский спорт»
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