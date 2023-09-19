«Краснодар» – «Динамо»: команды объявили стартовые составы на матч Кубка России

19 сентября в 15:00 (мск) в матче 4-го тура группового этапа Кубка России «Краснодар» проведёт домашний матч против московского «Динамо».

Команды объявили стартовые составы.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Алонсо, Арутюнян, Эктов, Ленини, Ахметов, Баньяц, Мозес, Сперцян, Кокшаров.

«Динамо»: Лещук, Кутицкий, Фернандес, Бальбуэна, Бессмертный, Лаксальт, Бителло, Лесовой, Карраскаль, Гладышев, Грулев.

По итогам первых трех туров Кубка России «быки» набрали только три очка и располагаются на третьем месте в своей группе. «Динамо» с четырьмя баллами занимает вторую строчку.