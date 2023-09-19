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Карло Анчелотти сравнил цели «Реала» и «Барселоны» в Лиге чемпионов

В последний раз мадридцы выигрывали ЛЧ в 2022 году.
19 сентября 2023 14:38
автор: Виталий Овсянников

Итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал», сравнил цели своего клуба задачами «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Хави сказал, что цель «Барселоны» в Лиге чемпионов — выйти в плей-офф. Цель «Реала» — всегда выходить как минимум в полуфинал, и я думаю, что мы сможем этого достичь», — цитирует Анчелотти El Chiringuito TV в своих социальных сетях.

Отметим, что в период с 2014 года мадридский «Реал» пять раз становился победителем Лиги чемпионов. «Барселона» в последний раз выигрывала этот трофей в 2015 году.

источник: El Chiringuito TV
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