Даниил Хлусевич высказался о своём игровом времени в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич оценил атмосферу в команде, а также рассказал, как оценивает своё количество игрового времени в столичном клубе.

«Атмосфера в «Спартаке» хорошая — даже учитывая, что были неудовлетворительные результаты. Между игроками и тренерским штабом в раздевалке все в порядке. Перед паузой на сборные я в трех матчах подряд не появлялся в стартовом составе. Мы с тренерским штабом всегда обсуждаем, как улучшить или изменить ситуацию. У нас нет разногласий. Но если спрашивать, почему выходит тот игрок, а не другой, будет полный разлад», — приводит слова 22-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

Хлусевич присоединился к «Спартаку» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он сыграл девять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро. На его счету пять игр в составе сборной России.