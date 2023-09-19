ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Даниил Хлусевич высказался о своём игровом времени в «Спартаке»

Игрок сборной России перешёл в стан красно-белых в прошлом году.
19 сентября 2023 14:46
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич оценил атмосферу в команде, а также рассказал, как оценивает своё количество игрового времени в столичном клубе.

«Атмосфера в «Спартаке» хорошая — даже учитывая, что были неудовлетворительные результаты. Между игроками и тренерским штабом в раздевалке все в порядке. Перед паузой на сборные я в трех матчах подряд не появлялся в стартовом составе. Мы с тренерским штабом всегда обсуждаем, как улучшить или изменить ситуацию. У нас нет разногласий. Но если спрашивать, почему выходит тот игрок, а не другой, будет полный разлад», — приводит слова 22-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

Хлусевич присоединился к «Спартаку» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он сыграл девять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро. На его счету пять игр в составе сборной России.

источник: «Спорт-Экспресс»
Сборная России может провести товарищеский матч с командой ЮАР
Игра планируется на ноябрьский сбор. 
19.09.2023 15:22
Футбол
автор: Никита Плохих
Кухарчук оценил призыв Карпина уезжать российским футболистам из РПЛ
Ранее наставник сборной России отметил низкий уровень чемпионата страны.
19.09.2023 15:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Марселино заявил игрокам «Марселя» об уходе с поста главного тренера спустя 7 игр
У французского клуба выдалось тяжелое начало сезона.
19.09.2023 15:11
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Полузащитник «Спартака» Зобнин избежал травмы в матче с «Сочи»
Игра состоялась в Москве, 16 сентября.
19.09.2023 15:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стало известно, когда сборная России проведёт товарищеский матч с Камеруном
Контрольная игра национальных команд состоится в России.
19.09.2023 14:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Пари НН» продлил контракт с Майгой
Футболист выступает за российский клуб с июня 2022 года.
19.09.2023 14:52
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Карло Анчелотти сравнил цели «Реала» и «Барселоны» в Лиге чемпионов
В последний раз мадридцы выигрывали ЛЧ в 2022 году.
19.09.2023 14:38
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.