«Пари НН» продлил контракт с Майгой

Полузащитник Мамаду Майга продолжит выступать за «Пари НН». 28-летний футболист продлил контракт. Об этом в своем телеграм-канале сообщил генеральный директор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов.

«Для нас Мамаду не только любимчик болельщиков, но и системообразующий игрок средней линии. Мамаду в «Пари НН» — с июня 2022 года. Провел за наш клуб 41 матч. Забил один мяч — в ворота московского «Спартака». Не правда ли символичный день для подписания?», — написал функционер.

Контракт Мамаду Майга рассчитан до конца сезона-2026/27.