Стало известно, когда сборная России проведёт товарищеский матч с Камеруном

Российский футбольный союз согласовал с футбольной федерацией Камеруна товарищеский матч между сборными. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Как утверждает источник, определились две возможные даты встречи. Подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Камеруна 12 или 16 октября в России. Сообщается, что игра сборных не пройдёт на арене «Лужники», так как в этот период на стадионе будут менять газон.

Из доступных вариантов – ещё один стадион Москвы, арена в Санкт-Петербурге, либо матч состоится в южной части России.

В сентябре 2023 года сборная России провела два товарищеским матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а другим составом сыграла против национальной команды Катара (1:1).