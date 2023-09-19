Полузащитник «Спартака» Зобнин избежал травмы в матче с «Сочи»

Хавбек «Спартака» Роман Зобнин избежал серьёзной травмы по итогам матча 8-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:0). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

29-летний футболист провёл на поле целый первый тайм, а затем был заменён.

Как утверждает источник, по результатам прохождения МРТ, у полузащитника не было обнаружено серьёзного повреждения.

Зобнин играет в составе «Спартака» с лета 2016 года. В текущем сезоне за московскую команду он провёл десять матчей и отметился одним забитым мячом. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.