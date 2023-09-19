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Марселино заявил игрокам «Марселя» об уходе с поста главного тренера спустя 7 игр

У французского клуба выдалось тяжелое начало сезона.
19 сентября 2023 15:11
автор: Степан Шереметьев

Срок полномочий Марселино на посту тренера «Марселя», похоже, подходит к концу. Испанский тренер возглавил клуб только в конце июня, но после всего лишь семи игр объявил игрокам о своем уходе, сообщает L'Equipe.

Марселино сменил Игоря Тюдора на посту главного тренера «Марселя». Хорват покинул клуб, не отработав контракт до конца, сославшись на «частные и профессиональные причины».

У «Марселя» выдалось тяжелое начало сезона. Они проиграли «Панатинаикосу» по сумме двух матчей квалификационного раунда Лиги чемпионов. В чемпионате Франции команда идет третьей, но демонстрируемый ей футбол не выглядит убедительно. Болельщики выразили свое разочарование после воскресного матча против «Тулузы» (0:0). В понедельник состоялась «чрезвычайно напряженная» встреча между группами болельщиков и руководством клуба.

источник: L'Equipe
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