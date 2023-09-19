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Кухарчук оценил призыв Карпина уезжать российским футболистам из РПЛ

Ранее наставник сборной России отметил низкий уровень чемпионата страны.
19 сентября 2023 15:21
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук отреагировал на высказывание главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, который посоветовал российским игрокам переходить в более сильные чемпионаты и покинуть Российскую премьер-лигу.

«Как отношусь к совету Карпина игрокам уезжать из РПЛ? Это личное мнение каждого. Мне-то куда ехать? Всю жизнь в России играю, только недавно вернулся в РПЛ. Советовал бы молодым уезжать? Им надо играть в футбол, получать практику — неважно где. Главное — играть, а не сидеть на лавке в каком-то классном клубе. Если ты не играешь, надо уезжать в другую страну или переходить в другой российский клуб», — приводит слова 33-летнего хавбека «РБ Спорт».

В феврале прошлого года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой. Бан действует до сих пор.

источник: «РБ-Спорт»
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