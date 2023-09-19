Кухарчук оценил призыв Карпина уезжать российским футболистам из РПЛ

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук отреагировал на высказывание главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, который посоветовал российским игрокам переходить в более сильные чемпионаты и покинуть Российскую премьер-лигу.

«Как отношусь к совету Карпина игрокам уезжать из РПЛ? Это личное мнение каждого. Мне-то куда ехать? Всю жизнь в России играю, только недавно вернулся в РПЛ. Советовал бы молодым уезжать? Им надо играть в футбол, получать практику — неважно где. Главное — играть, а не сидеть на лавке в каком-то классном клубе. Если ты не играешь, надо уезжать в другую страну или переходить в другой российский клуб», — приводит слова 33-летнего хавбека «РБ Спорт».

В феврале прошлого года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой. Бан действует до сих пор.