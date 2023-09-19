«Краснодар» – «Динамо»: Бителло вывел бело-голубых вперёд

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Краснодар» принимает на своём поле «Динамо».

На 20-й минуте встречи счёт на табло открыл полузащитник столичного клуба Бителло, который отметился дебютным забитым мячом в команде Марцела Лички.

Таким образом, счёт в матче стал 1:0 в пользу «Динамо».

По итогам первых трех туров Кубка России «быки» набрали только три очка и располагаются на третьем месте в своей группе. «Динамо» с четырьмя баллами занимает вторую строчку.