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«Краснодар» – «Динамо»: Бителло вывел бело-голубых вперёд

Бразилец забил дебютный гол за московскую команду.
19 сентября 2023 15:26
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Краснодар» принимает на своём поле «Динамо».

На 20-й минуте встречи счёт на табло открыл полузащитник столичного клуба Бителло, который отметился дебютным забитым мячом в команде Марцела Лички.

Таким образом, счёт в матче стал 1:0 в пользу «Динамо».

По итогам первых трех туров Кубка России «быки» набрали только три очка и располагаются на третьем месте в своей группе. «Динамо» с четырьмя баллами занимает вторую строчку.

источник: «Советский спорт»
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