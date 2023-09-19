Хлусевич оценил перспективы «Спартака» навязать конкуренцию «Зениту»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением по поводу возможности московского клуба конкурировать с «Зенитом» в РПЛ.

«Не скажу, что мы тяжело играем с «Зенитом». Но все основывается на ошибках, а мелочей в футболе не бывает. Лично для меня «Зенит» — хороший соперник, всегда интересные матчи. Обожаю играть против сильных клубов. Открытый футбол, никто не отсиживается в обороне». Чем сильнее соперники, тем выше уровень РПЛ. У нас, например, тоже легионеры приехали. Думаю, мы будем конкурировать с «Зенитом», — приводит слова 22-летнего игрока «Спорт-Экспресс».

После восьми сыгранных матчей «Спартак» занимает шестую позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Зенит» идёт на второй строчке, имея в своём активе 17 очков. Сине-бело-голубые пять сезонов подряд выигрывали титул РПЛ.