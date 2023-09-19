Шалимов заявил, что Изидор более качественный нападающий, чем Кассьерра

Российский специалист Игорь Шалимов, ранее возглавлявший «Краснодар», высказался об атакующем потенциале «Зенита» по итогам матча 8-го тура РПЛ против «Рубина».

Напомним, встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

«После гола Изидора это уже был приговор хозяевам — ничего не смогли сделать. Выделю Вендела, который просто вылетает в атаку. Зачем «Зениту» Изидор? Во-первых, как форвард он более качественный, чем Кассьерра. Во-вторых, он может сыграть и на фланге. Это грамотное, хорошее приобретение», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, в 9-м туре РПЛ «Зенит» сыграет против «Локомотива». Матч состоится 24 сентября в 16:30 (мск).