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Шалимов заявил, что Изидор более качественный нападающий, чем Кассьерра

Мнение российского тренера.
19 сентября 2023 15:39
автор: Виталий Овсянников

Российский специалист Игорь Шалимов, ранее возглавлявший «Краснодар», высказался об атакующем потенциале «Зенита» по итогам матча 8-го тура РПЛ против «Рубина».

Напомним, встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

«После гола Изидора это уже был приговор хозяевам — ничего не смогли сделать. Выделю Вендела, который просто вылетает в атаку. Зачем «Зениту» Изидор? Во-первых, как форвард он более качественный, чем Кассьерра. Во-вторых, он может сыграть и на фланге. Это грамотное, хорошее приобретение», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, в 9-м туре РПЛ «Зенит» сыграет против «Локомотива». Матч состоится 24 сентября в 16:30 (мск).

источник: «РБ-Спорт»
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