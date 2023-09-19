«Динамо» обыгрывает «Краснодар» после первого тайма матча Пути РПЛ Кубка России

Завершился первый тайм матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Краснодар» дома играет против «Динамо».

Команды ушли на перерыв при счёте 1:0 в пользу подопечных Марцела Лички.

Единственный забитый мяч в свой актив записал полузащитник московской команды Бителло на 20-й минуте. Для бразильского игрока этот гол стал дебютным в составе столичного клуба.

По итогам первых трех туров Кубка России «быки» набрали только три очка и располагаются на третьем месте в своей группе. «Динамо» с четырьмя баллами занимает вторую строчку.