Два футболиста «Спартака» пропустят матч с «Пари НН» в Кубке России

Два полузащитника «Спартака» Руслан Литвинов и Роман Зобнин не сыграют в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Пари НН». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, российские футболисты не прилетели вместе с составом столичного клуба в Нижний Новгород.

Очный матч «Пари НН» и «Спартака» в рамках Кубка России пройдёт во вторник, 19 сентября и начнётся в 17:15 по московскому времени. Красно-белые занимают первое место в группе D, набрав девять очков после трёх сыгранных матчей. Нижегородская команда идёт на последней, четвертой строчке, имея в своём активе два очка.