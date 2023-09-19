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В «Спартаке» рассказали о сроках восстановления Литвинова от травмы

Игрок пропустит матч Кубка России.
19 сентября 2023 16:20

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о сроках восстановления полузащитника Руслана Литвинова.

«Мы бы хотели эту тему закрыть и не продолжать полемику. Все сказали после предыдущего матча. У каждого своя правда. Мы эту тему закрыли. Литвинов сейчас работает индивидуально. Решение об участии в матче против «Динамо» будет принимать совместно тренерский и медицинский штаб», - приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее стало известно, что Ливтинов не сыграет в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Пари НН».

Очный матч «Пари НН» и «Спартака» в рамках Кубка России пройдёт во вторник, 19 сентября и начнётся в 17:15 по московскому времени. Красно-белые занимают первое место в группе D, набрав девять очков после трёх сыгранных матчей. Нижегородская команда идёт на последней, четвертой строчке, имея в своём активе два очка.

источник: «Спорт-Экспресс»
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