В «Спартаке» рассказали о сроках восстановления Литвинова от травмы

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о сроках восстановления полузащитника Руслана Литвинова.

«Мы бы хотели эту тему закрыть и не продолжать полемику. Все сказали после предыдущего матча. У каждого своя правда. Мы эту тему закрыли. Литвинов сейчас работает индивидуально. Решение об участии в матче против «Динамо» будет принимать совместно тренерский и медицинский штаб», - приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее стало известно, что Ливтинов не сыграет в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Пари НН».

Очный матч «Пари НН» и «Спартака» в рамках Кубка России пройдёт во вторник, 19 сентября и начнётся в 17:15 по московскому времени. Красно-белые занимают первое место в группе D, набрав девять очков после трёх сыгранных матчей. Нижегородская команда идёт на последней, четвертой строчке, имея в своём активе два очка.