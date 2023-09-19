Тикнизян считает, что сборная Армении имеет шансы выйти на Евро-2024

Защитник сборной Армении и «Локомотива» Наир Тикнизян оценил шансы национальной команды на выход на чемпионат Европы-2024, который пройдёт в Германии.

«Шансы выйти на чемпионат Европы у сборной Армении есть, все зависит от нас. Если мы выиграем все оставшиеся матчи, то все может поменяться. Как говорится, все по воле божьей. Мы должны биться в каждой игре и сохранять эту надежду на выход из группы до последнего мгновения», — приводит слова игрока Metaratings.ru.

К слову, Армения в квалификационной группе Евро-2024 занимает третье место с семью очками в пяти матчах, уступая Турции и Хорватии три очка.