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Тикнизян считает, что сборная Армении имеет шансы выйти на Евро-2024

В квалификационной армяне занимают третье место.
19 сентября 2023 16:22
автор: Степан Шереметьев

Защитник сборной Армении и «Локомотива» Наир Тикнизян оценил шансы национальной команды на выход на чемпионат Европы-2024, который пройдёт в Германии.

«Шансы выйти на чемпионат Европы у сборной Армении есть, все зависит от нас. Если мы выиграем все оставшиеся матчи, то все может поменяться. Как говорится, все по воле божьей. Мы должны биться в каждой игре и сохранять эту надежду на выход из группы до последнего мгновения», — приводит слова игрока Metaratings.ru.

К слову, Армения в квалификационной группе Евро-2024 занимает третье место с семью очками в пяти матчах, уступая Турции и Хорватии три очка.

источник: «Метарейтинг»
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