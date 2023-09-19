Сторожук заявил, что рассуждения о переходе РФС в Азию не имеют смысла

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«К чему сейчас рассуждать: Европа или Азия? Лучше направить усилия на развитие детско-юношеского футбола. С этим у нас большая, глобальная проблема. Прежде чем о чём-то заявлять, нужно выстроить свою структуру, ввести единые методики, тестирования, подготовки детей. Радует, что развивается ЮФЛ по разным возрастам. Уверен, что при серьёзном, системном подходе к этим проблемам у нас появятся и звёздочки, и звёзды», — приводит слова 42-летнего специалиста «Чемпионат».

В феврале прошлого года руководства ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под своей эгидой. С тех пор в РФС несколько раз поднимался вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.