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«Балтика» - «Крылья Советов»: стартовые составы на матч Кубка России

Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени.
19 сентября 2023 16:29
автор: Александр Кожевников

Калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч Кубко России по футболу.

Стартовый состав «Балтики»: Максим Бориско (вратарь), Кирилл Маляров, Ян Казаев (капитан), Гильермо Сото, Кристиян Бистрович, Анхело Энрикес, Иван Остойич, Тамерлан Мусаев, Александр Пуцко, Тигран Аванесян, Жоау Ламейра.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Евгений Фролов (вратарь), Георгий Зотов, Александр Солдатенков (капитан), Матео Барач, Гленн Бейл, Фернандо Костанца, Максим Витюгов, Николай Рассказов, Егор Ушаков, Амар Рахманович, Владимир Писарский.

Матч четвёртого тура Пути РПЛ Кубка России пройдет в Калининграде и начнется в 17:15 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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