Севикян и Медина попали в стартовые составы «Пари НН» и «Спартака» на матч Пути РПЛ Кубка России

Тренерские штабы «Пари НН» и «Спартака» определились со стартовыми составами команд на матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Очная встреча футбольных клубов пройдёт сегодня в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Начало игры – 17:15 по московскому времени.

«Пари НН»: Ботнарь, Александров, Каккоев, Тихий, Трошечкин, Эссьен, Карапузов, Калинский, Стоцкий, Севикян, Зе Турбо.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Классен, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелешин.

Красно-белые занимают первое место в группе D, набрав девять очков после трёх сыгранных матчей. Нижегородская команда идёт на последней, четвертой строчке, имея в своём активе два очка.