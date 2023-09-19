В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Краснодар» принимает на своём поле «Динамо».

Краснодарской команде удалось сравнять счёт благодаря забитому мячу полузащитника Кади Боржеса на 69-й минуте встречи.

Таким образом, счёт на табло стал 1:1. Ранее за бело-голубых гол забил хавбек Бителло.

По итогам первых трех туров Кубка России «быки» набрали только три очка и располагаются на третьем месте в своей группе. «Динамо» с четырьмя баллами занимает вторую строчку.