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Кейн рассказал, был ли у него вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед»

Английский клуб претендовал на форварда.
19 сентября 2023 16:44
автор: Степан Шереметьев

«Бавария» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн, перешедший в мюнхенский клуб летом из «Тоттенхэма», на пресс-конференции рассказал, был ли у него вариант перехода в «Манчестер Юнайтед» или другой английский клуб, и почему он выбрал «Баварию».

«Очевидно, летом велись переговоры с разными клубами. Но «Бавария» была клубом, который меня действительно интересовал. Как только они сделали предложение, у меня не было особо других вариантов», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

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