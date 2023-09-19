«Безумно рад». Хлусевич - о дебюте крымских клубов в российском футболе

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о дебюте крымских клубов в чемпионате России.

«Безумно рад. Наконец-то! Думаю, это надо было сделать намного раньше. Хорошо, что у ребят появилась такая возможность. Да, это вторая лига. Но я знаю, что есть амбиции у команд. Они могут пойти выше. Если дальше все будет развиваться: инфраструктура, и ребята из академии начнут выходить — тогда крымские команды смогут пробиться в премьер-лигу. Но, главное, конечно, — финансирование. Без денег в РПЛ будет сложно», — приводит слова Хлусевича «СЭ».

Напомним, в июле ялтинский «Рубин» и «Севастополь» из Крыма дебютировали во Второй лиге.