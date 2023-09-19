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«Краснодар» обыграл «Динамо» в серии пенальти в матче Пути РПЛ Кубка России

В основное время встречи было забито два гола.
«Краснодар» обыграл «Динамо» в серии пенальти в матче Пути РПЛ Кубка России
19 сентября 2023 17:11
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Футболисты «Краснодара» дома одержали победу над «Динамо» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

За два проведённых тайма команды забили в ворота друг друга по одному голу.

На 20-й минуте за московский клуб свой дебютный мяч забил полузащитник Бителло. На 69-й минуте «быки» ответили голом хавбека Кади Боржеса.

В серии пенальти сильнее оказался краснодарский клуб. Победный 11-метровый удар исполнил полузащитник Ленини.

В данный момент «Краснодар» с пятью очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы D. «Динамо» с таким же количеством баллов располагается на второй строчке.

Кубок России.

Путь РПЛ.

Группа D.

4-й тур.

«Краснодар» – «Динамо» – 1:1 (0:1)

Голы: Кади, 69 – Бителло, 20.

Серия пенальти: 4-2.

источник: «Советский спорт»
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