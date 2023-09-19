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Защитник «Спартака» Хлусевич мог летом перейти в «Болонью»

Данным вопросом занимался агент.
19 сентября 2023 17:15
автор: Максим Скороходов

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что в летнее трансферное окно он мог перейти в клуб из Италии.

«Агент говорил, что было предложение от «Болоньи». Трансферное окно в Европе закрылось, и сейчас уже нет смысла лишний раз спрашивать. Клуб подобные дела решает с моим агентом, а я в них никогда не лезу. Концентрируюсь на сезоне «Спартака». Был интерес из других команд, но это уже секрет. Скажем так — это Италия», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Хлусевича.

Хлусевич присоединился к «Спартаку» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он сыграл девять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

источник: «Спорт-Экспресс»
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