Защитник «Спартака» Хлусевич мог летом перейти в «Болонью»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что в летнее трансферное окно он мог перейти в клуб из Италии.

«Агент говорил, что было предложение от «Болоньи». Трансферное окно в Европе закрылось, и сейчас уже нет смысла лишний раз спрашивать. Клуб подобные дела решает с моим агентом, а я в них никогда не лезу. Концентрируюсь на сезоне «Спартака». Был интерес из других команд, но это уже секрет. Скажем так — это Италия», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Хлусевича.

Хлусевич присоединился к «Спартаку» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он сыграл девять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.