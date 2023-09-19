«Пари НН» – «Спартак»: красно-белые открыли счёт благодаря голу Классена

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Спартак» на выезде играет с «Пари НН».

Счёт был открыт на 28-й минуте встречи. Забитым мячом отметился защитник московского клуба Леон Классен.

Таким образом, счёт на табло стал 1:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

Красно-белые занимают первое место в группе D Пути РПЛ Кубка России, набрав девять очков после трёх сыгранных матчей. Нижегородская команда идёт на последней, четвертой строчке, имея в своём активе два очка.