Мостовой сравнил Карпина со Слуцким

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой, который сейчас проходит обучение на тренера в академии РФС, поделился мнением о работе Валерия Карпина и Леонида Слуцкого.

«Хотел бы пройти стажировку у Карпина? Не знаю. Мы давно не общаемся. Как мне его тренерские качества? Нормальные тренерские качества. Он же играл в футбол. Я всегда говорил: кто играл в футбол, будет впереди тех, кто не играл. Слуцкий не играл на высоком уровне? Вот. Он всегда будет на несколько ступенек ниже, чем те, кто играли. Я могу привести много примеров тех людей, кто играл в футбол и добился высот. Валерий Газзаев тоже много чего выиграл с ЦСКА как тренер, но он и футболистом был хорошим. Олег Романцев успешно тренировал «Спартак», а до этого был отличным футболистом, капитаном сборной. Таких, как Слуцкий, можно по пальцам пересчитать. Но почему-то никто не вспоминает, как он вылетал из всех клубов, где работал», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России. Сейчас ростовчане находятся на 12-м месте в РПЛ, набрав в восьми турах восемь очков.