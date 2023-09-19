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Булыкин считает, что Смолову стоит перестать «пижонить» при исполнении пенальти

Форвард «Динамо» не смог реализовать 11-метровый удар после завершения основного времени встречи с «Краснодаром» в Кубке России.
19 сентября 2023 17:57
автор: Глеб Шевяков

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил серию пенальти в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и «Динамо», а также раскритиковал нападающего московской команды Фёдора Смолова за пижонство.

Очная встреча завершилась победой «быков» (1:1, пенальти - 4:2).

«Конечно, Тюкавин и Смолов не лучшим образом исполнили попытки. Федор немного спижонил, как всегда. Я думаю, пора ему просто бить пенальти, не задумываясь. Удар у него сумасшедший. Когда он начинает выдумывать, получается что‑то не то. «Динамо» проиграло, но не считаю, что это проблема», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

После четырёх проведенных матчей «Динамо» идёт на втором месте в турнирной таблице группы D, имея в своём активе пять очков. «Краснодар» с таким же количеством баллов располагается на третьей позиции.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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