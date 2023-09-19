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«Спартак» обыгрывает «Пари НН» со счётом 1:0 после первого тайма в матче Кубка России

Автором забитого мяча стал защитник красно-белых Леон Классен.
«Спартак» обыгрывает «Пари НН» со счётом 1:0 после первого тайма в матче Кубка России
19 сентября 2023 18:08
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Спартак»

Завершился первый тайм матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Пари НН» принимает на своём поле «Спартак».

Первая половина встречи завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

В составе столичного клуба гол забил защитник Леон Классен, отличившись на 28-й минуте матча.

В настоящий момент «Спартак» располагается на первом месте в группе D Пути РПЛ Кубка России, набрав девять очков после трёх проведённых матчей. «Пари НН» занимает последнюю, четвёртую позицию с двумя баллами.

источник: «Советский спорт»
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