«Спартак» обыгрывает «Пари НН» со счётом 1:0 после первого тайма в матче Кубка России

Завершился первый тайм матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Пари НН» принимает на своём поле «Спартак».

Первая половина встречи завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

В составе столичного клуба гол забил защитник Леон Классен, отличившись на 28-й минуте матча.

В настоящий момент «Спартак» располагается на первом месте в группе D Пути РПЛ Кубка России, набрав девять очков после трёх проведённых матчей. «Пари НН» занимает последнюю, четвёртую позицию с двумя баллами.