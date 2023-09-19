Генсек Федерации футбола Камеруна высказался о возможном матче со сборной России 

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан отреагировал на слухи о том, что сборная страны может принять участие в товарищеском матче с национальной командой России.

Ранее появилась информация, что контрольная игра сборных Камеруна и России состоится 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве.

«Возможно, мы сыграем с Россией в октябре. Пока между нашими федерациями ведутся переговоры насчет этого вопроса. Готова ли наша команда сыграть в России? Да, мы готовы к этому», — приводит слова Джунана Sport24.ru.

В сентябре 2023 года сборная России провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а другим составом сыграла против национальной команды Катара (1:1).

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля прошлого года.