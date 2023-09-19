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«Пари НН» – «Спартак»: гол хозяев в начале второго тайма был отменён

В эпизод вмешалась система VAR.
19 сентября 2023 18:31
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Спартак» на выезде играет с «Пари НН».

На 47-й минуте встречи нижегородской команде удалось забить гол в ворота соперника, однако он был отменён главным арбитром после просмотра видеоповтора и зафиксированного фола со стороны хозяев.

Таким образом, счёт остался 1:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В настоящий момент «Спартак» располагается на первом месте в группе D Пути РПЛ Кубка России, набрав девять очков после трёх проведённых матчей. «Пари НН» занимает последнюю, четвёртую позицию с двумя баллами.

источник: «Советский спорт»
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