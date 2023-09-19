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«Балтика» - «Крылья Советов»: Рахманович удвоил преимущество гостей

Матч проходит в Калининграде.
«Балтика» - «Крылья Советов»: Рахманович удвоил преимущество гостей
19 сентября 2023 18:34
автор: Александр Кожевников
автор фото: ФК "Крылья Советов"

В эти минуты в Калининграде проходит матч группового этапа Кубка России, в котором встречаются местная «Балтика» и самарские «Крылья Советов».

Счёт в матче был открыт на 40-й минуте встречи - отличился Владимир Писарский.

На 55-й минуте «Крылья Советов» удвоили преимущество в счёте - отличился Амар Рахманович.

Больше до завершения первого тайма команды забитыми мячами не отметились.

«Крылья Советов» проиграли во всех трёх встречах Кубка России до этого. «Балтика» начала групповую стадию Пути РПЛ с трёх побед.

источник: «Советский спорт»
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