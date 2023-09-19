Газзаев отреагировал на новость о проведении товарищеского матча сборных России и Камеруна 

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением по поводу возможного товарищеского матча национальных команд России и Камеруна, который может пройти в октябре.

«Надо пользоваться любой возможностью проверить силы. Сейчас матчей немного. В игре с Камеруном есть возможность стабилизировать состав. «Камерун — отличный соперник. Эта команда впечатляет игрой не только на своем континенте, но и на чемпионатах мира. Думаю, что это возможность для нашей сборной показать хорошую игру. Мы должны сыграть сильнейшим составом, который есть», – приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

В сентябре 2023 года сборная России провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а другим составом сыграла против национальной команды Катара (1:1).

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля прошлого года.