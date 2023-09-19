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«Пари НН» – «Спартак»: форвард гостей Мелёшин вынужденно покинул поле

Игрок красно-белых получил повреждение в результате столкновения с соперником, который также травмировался.
19 сентября 2023 18:44
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Спартак» на выезде играет с «Пари НН».

На 60-й минуте встречи нападающий московской команды Павел Мелёшин был вынужден покинуть поле после того, как получил травму голеностопа во время противоборства с футболистом нижегородской команды, который также получил небольшое повреждение. На позицию форварда гостей вышел Кристофер Мартинс.

В настоящее время счёт на табло 1:0 в пользу столичного клуба. Автором забитого мяча стал защитник «Спартака» Леон Классен, который отметился на 27-й минуте.

источник: «Советский спорт»
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