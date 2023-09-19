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Лука Модрич может присоединиться к Лионелю Месси в «Интер Майами»

Хорватский футболист может отправиться в США ближайшей зимой.
19 сентября 2023 18:57
автор: Глеб Шевяков

«Интер Майами» рассматривает возможность подписать полузащитника «Реала» Лука Модрича. Об этом сообщает Todofichajes.

Как утверждает источник, американский клуб намерен сделать предложение 38-летнему хавбеку в предстоящее зимнее трансферное окно.

Модрич играет в составе «Реала» с августа 2012 года. Его трудовое соглашение с королевским клубом действует до лета 2024 года.

В настоящий момент за «Интер Майами» выступают бывший игроки «Барселоны» – Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

источник: Todofichajes
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