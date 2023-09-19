«Балтика» - «Крылья Советов»: калининградский клуб сократил отставание в концовке матча

В эти минуты в Калининграде проходит матч группового этапа Кубка России, в котором встречаются местная «Балтика» и самарские «Крылья Советов».

На 90-й минуте встречи в ворота «Крыльев Советов» был назначен пенальти, который реализовал Артур Галоян.

Счёт в матче был открыт на 40-й минуте встречи - отличился Владимир Писарский.

На 55-й минуте «Крылья Советов» удвоили преимущество в счёте - отличился Амар Рахманович.

«Крылья Советов» проиграли во всех трёх встречах Кубка России до этого. «Балтика» начала групповую стадию Пути РПЛ с трёх побед.