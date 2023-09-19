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«Милан» и «Ньюкасл» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Встреча состоится сегодня, 19 сентября.
19 сентября 2023 19:11
автор: Степан Шереметьев

Тренерские штабы итальянского «Милана» и английского «Ньюкасла» определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Милан»: Меньян, Тшау, Тео, Томори, Калабрия, Побега, Крунич, Лофтус-Чик, Чуквезе, Леау, Жиру. Запасные: Спортьелло, Миранте, Адли, Пулишич, Рейндерс, Йович, Окафор, Кьер, Флоренци, Муса, Бартезаги.

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Тонали, Мерфи, Гордон, Исак. Запасные: Кариус, Харрис, Дамметт, Ласселлс, Уилсон, Таргетт, Холл, Ливраменто, Альмирон, Андерсон, Майли.

Встреча между командами состоится сегодня, 19 сентября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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