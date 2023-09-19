«Зенит» объявил об аренде Бакаева в «Аль-Вахда»

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ.

27-летний хавбек будет выступать за команду из Абу-Даби на правах аренды до конца сезона. Соглашение не предусматривает опции выкупа.

«Сине-бело-голубые желают Зелимхану Бакаеву успешного продолжения сезона!» – говорится в заявлении пресс-службы «Зенита».

Бакаев является воспитанником академии московского «Спартака». Он перешёл в «Зенит» летом 2022 года. В составе петербуржцев он сыграл 34 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года.