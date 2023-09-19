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«Крылья Советов» обыграли «Балтику» в матче Кубка России

Встреча прошла в Калининграде.
19 сентября 2023 19:15
автор: Александр Кожевников

В Калининграде завершился матч группового этапа Кубка России, в котором встречались местная «Балтика» и самарские «Крылья Советов».

Матч завершился со счётом 2:1 в пользу самарского клуба.

Счёт в матче был открыт на 40-й минуте встречи - отличился Владимир Писарский.

На 55-й минуте «Крылья Советов» удвоили преимущество в счёте - отличился Амар Рахманович.

На 90-й минуте встречи в ворота «Крыльев Советов» был назначен пенальти, который реализовал Артур Галоян.

«Крылья Советов» проиграли во всех трёх встречах Кубка России до этого. «Балтика» начала групповую стадию Пути РПЛ с трёх побед.

источник: «Советский спорт»
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