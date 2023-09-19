«Спартак» разгромил «Пари НН» и гарантировал себе первое место в группе Пути РПЛ Кубка России

«Спартак» на выезде обыграл «Пари НН» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Очная встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

За красно-белых забитыми мячами отметились защитник Леон Классен на 27-й минуте, а также форварды Кристофер Мартинс (90+2) и Квинси Промес (90+6).

Таким образом, «Спартак» набирает 12 очков и гарантирует себе первое место в турнирной таблице группы D. «Пари НН» с двумя баллами в активе идёт на последней, четвёртой строчке.

Кубок России.

Путь РПЛ.

Группа D.

4-й тур.

«Пари НН» (Нижний Новгород) – «Спартак» (Москва) – 0:3 (0:1)

Голы: Классен, 27. Мартинс, 90+2. Промес, 90+6.